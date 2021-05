Playoff, il Monza tappezza gli spogliatoi dei giocatori per motivarli: «Crediamoci»

«Crediamoci», è il messaggio lanciato dalla dirigenza del Monza ai suoi calciatori, in vista della chiusura del campionato. Il ko - avvenuto per 3-0 per mano del Cittadella nella semifinale playoff di Serie B - non deve infatti scoraggiare il Monza in vista della gara di ritorno: decine di cartelli sono quindi apparsi nel centro sportivo del club brianzolo con la scritta «Crediamoci». Il messaggio di incoraggiamento, si apprende, è stato voluto dall'amministratore delegato Adriano Galliani, che ha tappezzato il centro sportivo: dallo spogliatoio alla lavanderia, è stato affisso su tavoli, porte, muri, per ricordare ai giocatori che nulla è perduto. Nella partita di andata il Cittadella ha battuto in casa il Monza nella semifinale d'andata dei playoff: allo stadio Tombolato hanno deciso la tripletta di Baldini a segno al 13', al 22' e all'85'. Giovedì alle 20.45 al Brianteo il ritorno.