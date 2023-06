Tutto o quasi da rifare. Nel progetto del nuovo Avellino il pacchetto arretrato è quello che necessita dei maggiori interventi. In pratica, salvando il salvabile, l'intenzione è quella di partire dalle fondamenta: un portiere, due o tre terzini e almeno due centrali. Un lavoro impegnativo per Giorgio Perinetti e i suoi collaboratori, Pierluigi Strano e Luigi Condò, che sta andando avanti da giorni con la caccia agli elementi giusti destinati a venir fuori dall'analisi dei profili, almeno 6-7 nomi per ogni ruolo, e dalle conversazioni con agenti o addetti ai lavori.

APPROFONDIMENTI Giugliano, mercato in fermento: via i fratelli Poziello, in entrata Marotta Gelbison si lavora per la scelta dell'allenatore, Novelli in pole La Juve Stabia riparte, Langella: «Grazie a mio fratello Giuseppe. C'è entusiasmo ma restiamo coi piedi saldi a terra»

Domenico Fracchiolla, ds del Francavilla che si interfaccia spesso con Luigi Condò, ad esempio, ieri ha ammesso che il dialogo prosegue spedito e potrebbe portare a qualche scambio soprattutto perché il baratto, in un mercato sempre più povero di risorse economiche, in Lega Pro resta il sistema preferito. Di conseguenza con almeno 15 dei 29 tesserati biancoverdi messi in lista di sbarco, almeno in questa fase gli esuberi possono in qualche caso essere persino un vantaggio per raggiungere qualche obiettivo.

Tra i pugliesi, del resto, l'attaccante Cosimo Patierno, 32 anni e 19 reti la scorsa stagione, ma anche il difensore Alessandro Caporale, 27enne con un fisico da granatiere, intrigano molto lo staff irpino.

Si tratta di due pezzi pregiati richiesti anche da altre squadre. Per il bomber di Bitonto, attualmente in vacanza all'estero, la concorrenza del Catania appare spietata. Più semplice, invece, sembra la corsa a Caporale anche se sul salentino persiste qualche dubbio legato al fatto che ha ultimamente giocato spesso in un assetto a tre.

Di contro i pugliesi, che hanno come paradigma il 3-5-2, hanno messo gli occhi su Zanandrea, Ricciardi e Murano. Tre calciatori che non rientrano nei piani di Rastelli e Perinetti è disposto a cedere pure senza contropartite tecniche.

Più o meno lo stesso discorso vale per Agostino Rizzo, proposto al Sorrento e al Giugliano, e Ramzi Aya, che sta limando l'ingaggio con l'Ancona del ds Francesco Micciola. In bilico, dando per blindate le posizioni di Tito e Pane ma anche abbastanza solida quella di Benedetti, restano Moretti e Auriletto. Ai rispettivi agenti di questi ultimi, D'Amico e Caravello, è stata manifestata una incertezza.

L'impressione è quella che almeno uno sia destinato a partire con maggiori possibilità concesse al giovane ex Inter sul quale è da settimane piombato il Palermo. La prospettiva di andare in B ma con un ruolo di secondo piano, tuttavia, sta un po' rallentando l'affare. Parallelamente prosegue la caccia ai calciatori sui quali rifondare il reparto.

Se tra i pali l'ormai ex Siena, Ivan Lanni, appare in vantaggio su Andrea Seculin (il 30 giugno rinnoverà automaticamente il suo vincolo con il Modena di un altro anno), sulla corsia di destra l'obiettivo principale è Alessandro Garattoni del Foggia, capitano rossonero fresco di rinnovo al 2025 ma tentato dalla possibilità di cambiare aria dopo la delusione playoff contro il Lecco. Più semplice guardare nella lista degli svincolati del Pordenone dove Perinetti sta provando a fare la spesa all'ingrosso. Sfumato l'assalto a Arlind Ajeti, che si è accasato al Cluj con Mandorlini, il discorso con il 27enne Roberto Pirrello, difensore centrale ma nella sostanza jolly difensivo, così come con il 33enne Matteo Bruscagin, altro terzino di grande esperienza, appare ben avviato.

Almeno uno dei due potrebbe vestire di biancoverde mentre per Salvatore Burrai, 36enne centrocampista centrale, molto dipenderà dalle trattative parallele con Marco Armellino del Modena, e Marco Carraro, rientrato a Bergamo dal prestito al Cosenza. Navigando tra i prossimi svincolati del Siena, infine, Giorgio Perinetti ha annotato pure il nome di Francesco Disanto, classe 1994,. Seconda punta, all'occorrenza anche trequartista, Disanto nell'ultima stagione ha fatto registrare numeri importanti con 9 reti e 7 assist.