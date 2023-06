Giugliano, mercato in fermento: via i fratelli Poziello, in entrata Marotta

Tutto in ordine per l'iscrizione al campionato e trattative di mercato in continuo divenire.

Il Giugliano, archiviate le viccisitudini legate allo stadio De Cristofaro, è proiettato sulla prossima stagione. Ritiro a Rivisondoli, salvo sorprese, e poche novità rispetto allo scorso campionato.

Resteranno in maglia gialloblu Gladestony, Felippe, Zullo, Oyewale, Sorrentino, Salvemini. Lasciano Giugliano, invece, i fratelli Ciro e Raffaele Poziello, Piovaccari e con ogni probabilità il portiere Sassi. Il club di Alfonso Mazzamauro, proprio in queste ore, si è interessato alle prestazioni del bomber Alessandro Marotta, ex Juve Stabia e Benevento. L'affare potrebbe chiudersi nell'arco di qualche giorno.