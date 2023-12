Avellino-Taranto 0-0, pareggio senza emozioni

Finisce 0-0 tra Avellino e Taranto. La squadra di Pazienza non riesce a vincere più in casa. Il successo al Partenio-Lombardi manca dallo scorso 25 ottobre. La gara non ha entusiasmato il pubblico presente.

I lupi sono partiti bene. Patierno si è reso pericoloso al decimo minuto. Poco dopo ribaltamento di fronte, è i pugliesi creano ma non preoccupano. Di nuovo i biancoverdi nel finale del primo tempo con una doppia occasione, che è sfumata. Nella ripresa non succede quasi nulla. Pareggio, dunque, senza sussulti.