Latina-Benevento, Andreoletti: «Dobbiamo toglierci di dosso le scorie del derby»

Latina è una tappa fondamentale per il Benevento e per Matteo Andreoletti. I giallorossi devono risollevarsi dopo due pesanti ko e il tecnico deve puntellare la sua panchina: “È stata certamente una settimana complicata, perdere un derby in quel modo fa male. Non è stato semplice ripartire con un minimo di entusiasmo – ha detto l’allenatore in conferenza prepartita -. Dobbiamo toglierci le scorie di dosso, abbiamo rosicato tanto e dobbiamo ripartire da questo. Sarà una trasferta e una partita complicata. Siamo in un momento non felice, dobbiamo dare risposte importanti, in primis a noi stessi. Dovremo essere più forti degli episodi, siamo stati sfortunati ultimamente, ma non cerco alibi. Dovremo avere l’atteggiamento giusto, la volontà e fare la prestazione. Abbiamo bisogno assoluto di tornare a fare punti. Mi aspetto un avversario complicato, anche se ultimamente il Latina sta facendo fatica in casa. I nerazzurri hanno calciatori importanti in avanti. Dovremo fare una prestazione gagliarda, portando gli episodi dalla nostra parte, provando a far venire fuori la fisicità”.

Il trainer deve fare i conti, come al solito, con alcune defezioni.

La formazione di domani al Francioni non si discosterà molto da quella schierata domenica scorsa nel derby con l’Avellino: “Tello lo abbiamo gestito e tornerà a disposizione. Purtroppo non avremo Terranova e nemmeno Ciciretti. Cerco di non modificare le cose che funzionano. Devo valutare la prestazione con l’Avellino, in parte mi ha soddisfatto, certamente non posso essere totalmente contento. Non sono mai in condizione di potermi lamentare per le alternative. Credo che giocherà Capellini in difesa. Devo fare una valutazione su Masciangelo, ha avuto un problema alla schiena. Nel ruolo di mezzala sinistra ho molti dubbi. Talia ha il solito problemino, Pinato sta rientrando, non so quanti minuti abbia. Tello è tornato e ho anche Kubica. Il fatto di far giocare due prime punte porta sempre a non avere l’alternativa in corsa. Contro l’Avellino abbiamo creato i presupposti per fare gol. Con due attaccanti possiamo essere più verticali e leggere qualche palla in più. Dobbiamo essere più cinici e letali sotto porta, è una cosa che acquisisci con il lavoro settimanale”.

Andreoletti ha parlato anche dell’incontro avuto col presidente Vigorito dopo la sconfitta con l’Avellino: “Abbiamo chiacchierato col presidente per fare un punto della situazione generale. Lui ha mosso le sue perplessità su alcune situazioni di gestione, ha chiesto una visione di prospettiva a me e al direttore. Abbiamo dato argomentazioni e motivazioni, sapendo che abbiamo l’obbligo di lottare sempre, in ogni partita”.