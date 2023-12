Benevento, notte da incubo al «Vigorito»: esonerato il tecnico Andreoletti

Una sconfitta che non lascia spazio alle interpretazioni. Nella notte nera del «Vigorito», dopo la bruciante sconfitta interna patita poche ore fa ad opera del Catania, si chiude ufficialmente l'avventura di Matteo Andreoletti sulla panchina giallorossa. Il tecnico, infatti, è stato esonerato in serata. Una decisione arrivata al culmine di una striscia negativa pesante per la «Strega», che dalla sconfitta esterna contro la Juve Stabia ad oggi ha inanellato tre sconfitte e un pareggio consecutivi. La panchina, dunque, «traballava» da un po' ed, evidentemente, la fiducia a tempo concessa al trainer in questo arco temporale si è definitivamente dissolta alla luce del clamoroso stop, inducendo il patron Oreste Vigorito e il direttore tecnico Carli a optare per il cambio di timoniere.

Le manovre per individuare al più presto il sostituto sono naturalmente in corso e si attendono sviluppi ad horas. Tra le piste e i nomi circolati insistentemente in queste ore, si fa spazio anche l'ipotesi Gaetano Auteri, ex allenatore giallorosso, l'uomo che spalancò ai sanniti, per la prima volta nella loro storia, le porte della serie B, e con il quale sarebbe stato già programmato un incontro per domani.