Giugliano-Casertana, probabili formazioni: Bertotto con il dubbio De Rosa

Capitan De Rosa in campo fin dal primo minuto? È l'unico dubbio di formazione in casa Giugliano. I tigrotti di Valerio Bertotto affronteranno lunedì al Pinto la lanciatissima Casertana di Cangelosi, attualmente terza in classifica. Una sfida apertissima che si giocherà a porte chiuse. «Non ho ancora deciso se rientrerà De Rosa - ha sottolineato Bertotto nel corso della conferenza stampa di stamani - Ho ancora diverse ore per fare le ultime valutazioni. Non abbiamo giocatori infortunati: sono tutti arruolabili e quindi ho l'imbarazzo della scelta. Chi ha giocato al posto di De Rosa negli ultimi due turni ha fatto bene».

L'allenatore del Giugliano si è soffermato anche su altri aspetti: «Affrontiamo una squadra forte, ma con tante differenze rispetto alla mia.

Non è bello giocare senza pubblico, ma un professionista deve saper trovare sempre le motivazioni dentro di sè. Dobbiamo continuare nel nostro percorso di crescita e lasciarci alle spalle quel che abbiamo fatto negli ultimi turni. Il Giugliano è reduce da due successi consecutivi e in piena zona playoff.