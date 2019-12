Doppio countdown per i tifosi della Casertana. Domani sera alle 20.30 la presentazione del progetto stadio nuovo e domenica alle 17.30 la supersfida di campionato contro il Bari di De Laurentiis.

Una settimana da far tremare i polsi agli appassionati di calcio che stanno affollando la pagina web del club per prenotare un posto per l'evento di domani. Finora hanno confermato in 1700 la loro presenza ma c'è il sentore che in queste ore il numero possa crescere in maniera consistente, probabilmente anche fino al doppio. Ieri dirigenti rossoblù si sono recati a Frosinone presso la sede dell'Aurora Immobiliare per limare gli ultimi dettagli della presentazione del progetto che avverrà al Pinto attraverso l'illustrazione su maxischermo di tutti gli angoli di quello che nei disegni di D'Agostino, Ciuffarella e del sindaco Marino sarà il nuovo stadio. C'è grande attesa e le pagine dei social network lo testimoniano. Ma la partita di domenica contro il Bari non sarà evento da meno. La Casertana ci arriva sull'onda dell'entusiasmo della vittoria di Terni e i tifosi attendono con particolare entusiasmo un avversario dal blasone importante e dai valori tecnici assoluti per la categoria. Secondo gli addetti ai lavori i pugliesi avrebbero vinto il campionato a mani basse ma ad oggi la squadra di Vivarini è terza, distante 10 punti da una Reggina capolista che sembra imbattibile. Resta il valore assoluto della squadra biancorossa e la percezione da parte della Casertana di poter ripetere l'impresa. La società spera di avere il pubblico delle grandi occasioni e ha indetto la giornata rossoblù e dunque non saranno validi gli abbonamenti. La squadra, carica dopo l'inattesa e meravigliosa vittoria di Terni, ieri come da programma ha ripreso gli allenamenti. Floro Fores è rimasto al riposo precauzionale: domenica scorsa un fastidio muscolare lo aveva indotto a chiedere il cambio ed in queste ore si sottoporrà ad accertamenti medici per verificare l'entità del problema.



Nello staff, però, non c'è preoccupazione ed il calciatore, che si sta gestendo con prudenza per evitare nuovi gravi infortuni, è ottimista sulla sua disponibilità già domenica prossima. D'altronde, per lui, quella col Bari è una gara dal sapore particolare: in Puglia, infatti, Floro Flores ha giocato due anni fa la sua ultima stagione in serie B con fortune alterne (3 gol in 27 presenze). E la sfida ha un sapore particolare anche per i tifosi rossoblù che certamente non apprezzano il gemellaggio tra i baresi e i loro acerrimi rivali della Salernitana. Il tecnico della Casertana Ginestra, che tornerà in panchina dopo aver scontato un turno di squalifica, spera (ma le possibilità sono poche) di riavere a disposizione anche il bomber Castaldo assente dal terreno di gioco per via di un problema alla caviglia ormai da quasi due mesi. Riavrà però tra gli arruolabili tanto Santoro quanto Rainone (che domenica scorsa ha anche giocato qualche minuto). Restano dubbi sul recupero dell'esterno Adamo ma, in attesa di Lezzi, l'infermeria va lentamente svuotandosi. Buon viatico in vista della sfida col Bari e di quella successiva contro il Potenza: due gare da giocare al Pinto, sulla carta proibitive, ma che potrebbero indirizzare la stagione della Casertana prima del mercato invernale. Ieri, poi, a due anni di distanza dall'ultima volta, la Casertana è tornata nelle scuole. Violante, l'addetto stampa Frondella e i calciatori Laaribi e Silva hanno fatto visita agli studenti del Liceo don Gnocchi di Maddaloni. Un'occasione per parlare ai giovani delle regole dello sport e dello spogliatoio di una squadra di calcio, dell'importanza di lavorare in equipe. E non sono mancati piacevoli siparietti tra i due calciatori e i giovani studenti. Al termine dell'incontro durato oltre un'ora, Violante ha invitato tutti allo stadio.

