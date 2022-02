Campobasso-Turris sospesa per neve dopo il primo tempo

Finisce con la Turris in avanti per 2-1 il primo atto della sfida fra Campobasso e Turris. Al Nuovo Romagnoli si gioca solo per i primi quarantacinque minuti di gioco: la neve, incessante e copiosa, alla fine ha indotto l’arbitro a decretare la sospensione del match dopo un sopralluogo con i due capitani, condotto poco prima che le squadre facessero il proprio ingresso in campo per il secondo tempo (nel frattempo slittato per consentire il tracciamento delle linee di campo). Seconda frazione rinviata dunque a data da destinarsi.

E dire che il match, inizialmente in programma alle ore 17, era stato anticipato alle 14.30 proprio in considerazione dell’allerta meteo diramata nel territorio del capoluogo molisano.

Dopo l’ufficialità della sospensione, la Turris è comunque tornata in campo per salutare e ringraziare i propri sostenitori, presenti – a dispetto di neve e gelo – nel settore ospiti del Nuovo Romagnoli.

La gara – Nel 3-4-3 corallino c’è ancora Di Nunzio al centro del pacchetto arretrato, che dopo due giornate registra il rientro di Manzi; in mediana Bordo preferito a Franco; in avanti, confermato il – ritrovato – tridente.

Le condizioni del terreno di gioco del Romagnoli sono sin da subito estremamente proibitive ma la Turris non rinuncia alla manovra e dopo sette minuti passa con Leonetti che, innescato da Bordo, scarica in rete a tu per tu con Raccichini. Al quarto d’ora prima chance per il Campobasso con Merkaj, che raccoglie in area un gran pallone lavorato da Bontà ma spara alto sulla traversa da posizione favorevole, praticamente un rigore in movimento. Due minuti più tardi è velenoso il crosso di Pace, che attraversa pericolosamente lo specchio della porta difesa da Perina e finisce in corner. Al 25’, sugli sviluppi di un corner dalla destra, sanzionato con il penalty il tocco di mano in area di Varutti: dal dischetto Liguori conclude centralmente e fa 1-1. Al minuto 38 è di nuovo vantaggio Turris: è un gran gol di Simone Tascone, che – su assist di Santaniello – insacca dal limite con una gran botta e poi esulta con m ostrando una maglietta con un messaggio emblematico: «Stop war».

A margine della sospensione, l’intervento del direttore generale Rosario Primicile: «Rinvio più che giusto. Ero in tribuna e sin dai minuti iniziali si era capito che non c’erano le condizioni per giocare, anche perché il rischio infortuni era elevato. Speriamo di trovare un terreno in condizioni ottimali quando torneremo, anche perché si affronteranno due squadre con due allenatori molto bravi nell’imprimere impronte di gioco».

Sui primi quarantacinque minuti: «Sono contento. Siamo venuti qui a giocarcela sin da subito nonostante il terreno di gioco non lo consentisse, tessendo trame importanti specie nei primi venti minuti e trovando così il vantaggio. Poi naturalmente c’è stato il ritorno del Campobasso, che ha meritatamente trovato il pari, quindi la nostra reazione, che altrettamento meritatamente ci ha portato al nuovo vantaggio. Sono molto contento e speriamo adesso di esserci lasciati alle spalle il periodo buoi che ci è capitato».