Casertana-Cerignola finisce 1-1: a Montalto risponde Vicentin

Solo un pareggio per la Casertana in casa contro il Cerignola. Cangelosi deve ancora rinunciare ai suoi play maker di ruolo e sceglie Deli con Casoli e Damian in mediana. I pugliesi con l'attacco di scorta si fanno preferire in un primo tempo in generale noioso ma caratterizzato da tentativi costanti anche se confusi degli ospiti. I falchetti si affidano ai tiri da fuori di Montalto e Curcio peraltro non pericolosi.

Nella ripresa la Casertana cerca di rompere gli indugi e i cambi contribuiscono a dare maggiore incisività alla manovra offensiva dei falchetti. Carretta ci mette maggiore energia rispetto a Curcio e il gioco è molto più efficace sulle fasce nonostante le sostituzioni forzate di Deli e Nicoletti per infortunio.

Al 28' cross di Calapai da sinistra, leggera trattenuta di Russo in area su Carretta e rigore per la Casertana. Montalto scarica in porta tutta la sua rabbia dopo il lungo stop per infortunio e trasforma con un tiro di rara potenza sotto la traversa e porta i suoi in vantaggio.

A quel punto Cangelosi, come capita spesso negli ultimi tempi, mette in campo il terzo centrale (Soprano) e la mossa, come spesso capita, è dannosa. A due minuti dalla fine su calcio piazzato la difesa della Casertana si addormenta ed in rovesciata Vicentin trova il pareggio. Pochi istanti dopo Carretta entra in area di rigore avversaria, salta un uomo e segna ma con il gioco fermo per un precedente fischio dell'arbitro che vede un fallo. Ancora reazione di nervi dei padroni di casa che nel recupero tornano pericolosi con Tavernelli di testa ma il tiro è debole. La Casertana del girone d'andata, si è persa ormai da tempo.