Casertana, Guidi: "A Vibo Valentia in cerca di continuità di prestazioni"

"A Vibo Valentia cerchiamo quella continuità di prestazione che qualche volta ci è mancata". Punti si, ma attraverso il gioco, la mentalità e l'impegno. L'idea di calcio di Guidi non cambia, a maggior ragione perchè la salvezza è a portata di mano: "Le buone prestazioni sono il segreto per far bene. Il nostro campionato lo dimostra - spiega l'allenatore della Casertana - se non diamo il massimo possiamo perdere anche contro avversari alla nostra portata". Ed il tecnico non si fida della Vibonese: "In serie C non ci sono partite facili, ci aspetta una trasferta complicata. Servirà la miglior Casertana". Sulla formazione: "Ho dei dubbi, dovremo fare una gara di grande intensità - conclude il mister - sceglierò chi ha recuperato meglio le energie". Non convocati Castaldo, Bordin ed Izzillo.

