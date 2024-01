Agibilità Distinti, oggi il responso in vista di Casertana-Latina ma preoccupa Montalto. Ieri la commissione del Gos ha svolto il sopralluogo per verificare l'efficacia dei lavori di adeguamento svolti al Pinto. Dopo Casertana-Foggia del 4 dicembre scorso la Prefettura aveva dichiarato inagibili i distinti e la curva nord del "Pinto" e prescritto alcune opere murarie nei due settori e l'adeguamento dei cancelli della recinzione alla normativa vigente. Ieri la verifica, oggi si saprà come è andata ed in caso di via libera, al massimo domani, partirà la prevendita dei biglietti. Di certo resterà chiuso il settore ospiti, nel quale non sono stati eseguiti lavori. In vista della partita di sabato però, preoccupa Montalto.

L'attaccante non si allena da quasi una settimana per via di un infortunio muscolare e neppure ieri ha lavorato insieme ai compagni. Le ansie della Casertana vanno però oltre. Il bomber di Erice, infatti, è stato attenzionato da diverse big della C. Voci di mercato lo accostano, tra le altre, all'Avellino che, perso Starita (si è accasato al Benevento dopo un improvviso ripensamento) ha contattato proprio Montalto per completare il suo reparto d'attacco. Sull'attaccante c'è anche l'interesse del Crotone e di un paio di club del nord. La Casertana vuole trattenere il calciatore per non rinforzare dirette concorrenti, ma soprattutto perché è essenziale per la squadra. I numeri parlano chiaro.

Senza Montalto in campo i falchetti non hanno mai vinto: solo 3 punti in cinque gare con il bomber di Erice indisponibile anche se sulla statistica pesa il fatto che le sue assenze si sono registrate principalmente a inizio stagione quando la squadra di Cangelosi pagava ancora il gap di condizione per non aver svolto il ritiro. I numeri però non mentono: con Montalto in campo la Casertana ha conquistato una media di più di due punti a partita (35 in 17 gare), senza solo di 0,6. E l'importanza del centravanti, unico attaccante di peso e centimetri nella rosa dei falchetti, è rappresentata anche dalla qualità delle prestazioni. Con Montalto la Casertana porta molti più uomini a ridosso dell'area di rigore, aggredisce di più l'avversario nella metà campo avversaria e in generale riesce a tenere meglio il controllo del gioco. Per tutte queste ragioni la dirigenza vorrebbe trattenere il giocatore. Anche Montalto, che si trova bene a Caserta e che ha sposato l'idea di provare a compiere l'impresa promozione in rossoblu, riflette con attenzione. Certe chiamate, però, nel calcio le si valuta sempre e dunque il pericolo di perderlo è reale. Se ne saprà di più nelle prossime ore. Di sicuro, per via dell'infortunio, il bomber non scenderà in campo neppure con il Latina (contro il Benevento era assente anche perché squalificato).

Ad agire da centravanti sarà di nuovo Curcio, soluzione di scorta molto gradita da Cangelosi in quella posizione. Il tecnico rimarca sempre come l'attaccante sannita, a Foggia, con la guida di Zeman e sua, nel ruolo di falso nueve' segnò 16 gol in una stagione. E anche in rossoblu i gol sono arrivati (già 9) a rendere ancor più solide le certezze del mister. Sabato contro i pontini (ore 20.45) la Casertana dovrà rinunciare, con ogni probabilità, anche a capitan Celiento, assente dall'inizio del girone di ritorno per un problema al piede. Il difensore non si è allenato neppure ieri. Bisognerà pazientare ancora qualche tempo per vederlo all'opera in coppia con Bacchetti. Per il resto tutti disponibili per il prossimo match. Ieri è stata fissata anche la data del recupero di Picerno-Catania rinviata per neve. Si giocherà il 6 febbraio: il martedì prima della sfida tra la Casertana e i siciliani che avranno meno tempo per prepararsi alla gara contro i falchetti.