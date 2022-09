Casertana, Parlato: «Nulla è facile, concentrati sull'Ilvamaddalena»

Nulla al caso. E' il refrain dell'avvio di stagione della Casertana. Mister Parlato che sa come si vince un campionato di serie D, non sottovaluta l'impegno sul campo della neopromossa Ilvamaddalena nonostante l'ottimo debutto casalingo di domenica scorsa contro il Nola:

«Nulla è facile in questo campionato. Contro l'Ilvamaddalena ci aspetta un impegno ostico. Speriamo di tornare dalla Sardegna innanzitutto con una buona prestazione e se possibile anche con i tre punti».

Il pronostico è pesantemente sbilanciato a favore della sua Casertana ma mister Parlato di passeggiate non vuole sentir parlare: «Domenica affrontiamo una squadra giovane e ben allenata. Inoltre ci aspetta la prima trasferta in Sardegna che aumenta il tasso di difficoltà dell'incontro».

Sugli indisponibili: «Turchetta è recuperato anche se non al meglio. Il transfer di Onazi al momento non è ancora arrivato mentre Guida non ce la farà». Sulla formazione il tecnico non si sbilancia: «Deciderò dopo la rifinitura».