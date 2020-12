La Casertana ha confermato stamane la positività di sette tesserati al Coronavirus. Già nel pomeriggio di ieri i tamponi rapidi avevano diffuso l'allarme costringendo i sospetti positivi a restare a Caserta mentre i negativi partivano alla volta del ritiro di Lamezia Terme. Stamane i molecolari hanno confermato la positività al Coronavirus dei sette calciatori che, tra l'altro, almeno in parte, potrebbero anche essere sintomatici (abbiamo diversi febbricitanti aveva detto il tecnico Guidi in sala stampa presentando la partita di domenica). In ogni caso la Casertana giocherà regolarmente la partita di Palermo in programma domani alle 14.30. Probabile che i falchetti usino il 'jolly' consentito dal regolamento in caso di almeno 4 casi di positività, per chiedere il rinvio della sfida salvezza in programma mercoledì contro il Bisceglie.

