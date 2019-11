Una Casertana generosa viene beffata in pieno recupero dalla Viterbese e deve accontentarsi di un pari carico di rimpianti.



Primo tempo poco incisivo con la Viterbese meritatamente avanti grazie a una rete di Volpe. Floro Flores subentra a Lezzi, ma è D'Angelo a portare in parità la Casertana al 16' con una bordata dai venti metri.



Raggiunto il pari, la Casertana prova a cavalcare l'onda dell'entusiasmo e al 25' Floro Flores trova il guizzo vincente in mischia. Casertana padrona del campo ma al 49' arriva la beffa con la Viterbese che raggiunge il pari ancora con Volpe al termine di una lunga azione offensiva. © RIPRODUZIONE RISERVATA