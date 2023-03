Catanzaro-Avellino 4-1: quarto ko consecutivo, è crisi nera

Crisi nera per l’Avellino. Per i lupi quarto ko consecutivo. Questa volta la sconfitta è stata registrata sul campo del Catanzaro. La corazzata calabrese ha superato gli irpini 4-1. Eppure, per i biancoverdi la partita sembrava essersi messa sui binari giusti. Al dodicesimo il vantaggio firmato da Marconi con un colpo di testa. I padroni di casa hanno cercato subito di rimediare e, alla mezzora, hanno portato i conti in pari su calcio di rigore. Ha segnato Biasci, dopo l’atterramento in area di Vandeputte. Nella ripresa, a parte i minuti iniziali, si è giocato a senso unico verso la porta dei biancoverdi. Il Catanzaro riesce nell’intento al 24esimo, con il gol di Iemmello. I calabresi non si sono fermati. Hanno continuato a costruire gioco. Verso la fine del match hanno dilagato. Al 43esimo è stato ancora Biasci a siglare la rete. Il 4-1 è arrivato in pieno recupero, minuto 48, con Pontisso. Per l’Avellino ora è davvero notte fonda.

CATANZARO-AVELLINO: 4-1

CATANZARO (3-5-2): Fulignati; Fazio, Brighenti, Scognamillo; Situm, Sounas (25’ st Brignola), Ghion, Verna (29’ st Pontisso), Vandeputte; Biasci (44’ st Bombagi), Iemmello (44’ st Cianci). A disp. Sala, Grimaldi, Gatti, Tentardini, Katseris, Cinelli, Curcio. Allenatore: Vincenzo Vivarini.

AVELLINO (3-5-2): Pane; Moretti, Benedetti, Auriletto; Ricciardi, Mazzocco (42’ st Garetto), Matera (37’ st Maisto), D’Angelo (22’ st Casarini), Tito; Russo, Marconi (42’ st Gambale). A disp. Marcone, Pizzella, Sottini, Perrone, Di Gaudio, Trotta. Allenatore: Massimo Rastelli.

MARCATORI: 12’ pt Marconi, 30’ pt Biasci, 24’ st Iemmello, 43’ st Biasci, 48’ st Pontisso.

ARBITRO: Sig. Simone Galipò della sezione di Firenze.