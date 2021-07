Turris, il nuovo portiere è Perina: l'anno scorso 10 presenze in B

Centottantotto centimetri di altezza, reduce da tre stagioni consecutive in serie B tra Vicenza e Cosenza: è Pietro Perina il colpo da novanta - targato Primicile - che la Turris ha annunciato tra i pali. «Un profilo di assoluta garanzia ed esperienza», annuncia il club, che la società corallina si è assicurata battendo la concorrenza di diversi club, sia di B che di C.

Classe 1992 – assistito dall'agente Maurizio De Rosa –, Perina ha sottoscritto un contratto biennale.

«Nell’ultima stagione ha difeso i pali del Vicenza in serie B, collezionando 10 presenze in campionato e 2 in Coppa Italia. Nel biennio precedente, era stato protagonista sempre in B, a Cosenza, scendendo in campo in 55 occasioni ufficiali. Lo stesso Cosenza, unitamente a Sambenedettese, Melfi e Martina Franca, è tra le squadre con le quali aveva maturato 162 gettoni in serie C, più 9 nelle gare di playoff. Ottima anche la percentuale di calci di rigore intercettati dal numero uno originario di Andria nel corso della sua carriera».

Perina si aggregherà già questo pomeriggio alla squadra nel ritiro di Campitello Matese.