Guidi: «Palermo squadra forte servirà la Casertana migliore»

"Il Palermo è squadra costruita per vincere, paga forse qualche alto e basso, ma sicuramente per batterlo servirà la miglior Casertana". Raggiunta la salvezza Federico Guidi non abbassa la guardia in vista della sfida di domani al Pinto (ore 13) contro i siciliani: "E' una gara iportante per la classifica. Abbiamo tagliato il nostro primo traguardo con qualche giornata di anticipo ed ora coltiviamo nuove ambizioni. Servirà una partita di grande intensità per cercare di approfittare di qualche calo dei nostri avversari". Due settimane di pausa per via del rinvio della gara con il Monopoli, ma l'infermeria è ancora piena: "Abbiamo recuperato Del Grosso ma restano le tante assenze. Izzillo si sottoporrà ad un altro esame strumentale prima della partita. Ha lavorato con noi tutta la settimana ma non vogliamo rischiare: al massimo partirà dalla panchina. Fuori anche Turchetta ed Icardi" ha concluso Guidi.