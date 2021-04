La Juve Stabia è pronta per i playoff: «Oltre la sconfitta con il Catanzaro»

Il suo bicchiere è mezzo pieno. Nonostante la sconfitta nel turno infrasettimanale. Pasquale Padalino appare soddisfatto all’indomani dello stop col Catanzaro che ha interrotto a sei vittorie consecutive (otto in trasferta), e già guarda alla gara di domenica, ancora al Menti, con il “suo” Foggia: «Come potrei non esserlo – spiega il tecnico – Abbiamo perso una partita subendo in pratica un solo tiro in porta, tenendo a lungo il campo contro un avversario fortissimo. Anzi, a conti fatti, avevamo avuto alcune occasioni che, fossero girate a nostro favore, vedi il rigore su Marotta, o l’errore in avvio di ripresa, saremmo a parlare di un altro risultato positivo».

Nessun problema per la classifica, l’obiettivo playoff è centrato, e per le ultime due gare stagionali cercare di migliorarsi: «Ho visto un’ottima Juve Stabia nel recupero, abbiamo dato segnale di compattezza, e questo mi fa bene sperare soprattutto per i playoff. Siamo in crescita, stiamo rimettendo benzina nelle gambe di tutti dopo un anno in cui abbiamo dovuto far fronte con continui infortuni dovuti anche alle gare ravvicinare, alla preparazione fatta in corso d’opera. Ma questo mi rende fiducioso… ci siamo calati nella mentalità di una squadra di vertice, ed agli spareggi non faremo la comparsa».