Juve Stabia, Altobelli dopo il derby: «Ora un gran finale di stagione»

Leader in campo e fuori, la vittoria col Giugliano esalta Daniele Altobelli, tornato in difesa per le assenze di Mignanelli e Dell’Orfanello che hanno indotto Pochesci a ridisegnare la retroguardia: “Dopo tanti anni a centrocampo – sorride - ormai non capisco più qual è il mio ruolo... Scherzi a parte, Colucci già mi aveva impiegato dietro, credo di aver fatto bene, come anche di aver avuto sempre un buon rendimento a metà campo. Quello che conta, in questo momento, è soprattutto il gruppo”.

Un primo tempo di sofferenza, poi il ritorno al 4-3-3 e la Juve Stabia è tornata sui suoi standard di rendimento: “Inutile negarlo, nel derby il primo tempo è stata una sofferenza incedibile, proprio non riusciamo a trovare la quadra. Poi cambiato modulo è stato tutto più semplice”.

Promossa, dunque, la rivoluzione tattica di Pochesci che torna al passato: “Dopo tanti mesi in cui avevamo fatto il 4-3-3 – spiega Altobelli -, arrivando fino al quarto posto, è segno che quello è il vestito giusto per questa squadra. Poi ovviamente si può difendere di più oppure essere più offensivi, ma è la copertura degli spazi che conta”. Un momento di difficoltà che dopo due turni, alla vigilia del Francavilla, sembra alle spalle: “Abbiamo fatto quadrato, abbiamo incontrato i ragazzi della curva che sono persone eccezionali, sempre al nostro fianco, sono convinto che ci attende un bel finale di stagione”.