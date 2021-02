Cambiano giorno ed orario della gara che vedrà impegnata la Juve stabia a Bisceglie. Ad annunciarlo la Lega con un comunicato ufficiale. La sfida, inizialmente programmata per domenica alle 15.00 si disputerà invece sabato 27 febbraio alle ore 17.30. “COMUNICATO N. 325/DIV – 23 FEBBRAIO 2021 325/589 - “CAMPIONATO SERIE C 2020 – 2021” VARIAZIONE GARE – 8a GIORNATA DI RITORNO: La Lega, anche a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, a parziale modifica di cui al Com. Uff. n. 244/DIV del 07.01.2021, ha disposto per le sottonotate gare le seguenti variazioni:

SABATO 27 FEBBRAIO 2021

GIRONE A - LUCCHESE – OLBIA Sabato Ore 16.30

GIRONE C - BISCEGLIE – JUVE STABIA Sabato Ore 17.30”

