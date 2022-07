Juve Stabia scatenata: per l'attacco c'è Barlafante

Juve Stabia che si scatena sul mercato. Chiusa la difesa, la società dei fratelli Langella si assicura le prestazioni della punta Federico Barlafante, aspettando il si di uno tra Eusepi o Di Piazza per un attacco con cui puntare ai traguardi prestigiosi auspicati dal club:

«La S.S. Juve Stabia comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive, a titolo definito dall’ASD Pineto Calcio, dell’attaccante Federico Barlafante, classe ’00. Il calciatore, natio di Giulianova, è cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Giulianova e ha vestito la maglia del Pineto. Queste le sue prime dichiarazioni: “Sono molto felice di far parte di questa grande società. Darò il massimo per questi colori”».