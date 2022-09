Juve Stabia, Christian Santos in prova coi gialloblù: novità per l'attacco?

1,84 cm di altezza, piede sinitro, venezuelano. E' questo l'identikit di Christian Robert Santos Kwasniewski, un attaccante di 34 anni che in questi giorni si sta allenando al Romeo Menti con la Juve Stabia di Colucci.

Esperienze in Germani, all'Arminia Biefeld, poi il Belgio, e l'Olanda. In Spagna, all'Alaves ed al Deportivo La Coruna, Santos, come si fa chiamare, collezona quasi ottanta presenze ed una decina di reti. Nel 2021/22, è svincolato dallo scorso luglio, il Cile, ed il Colo Colo. Ora vorrebbe provare un'esperienza in Italia, ed avrebbe individuato nel club di Castellammare una possibile destinazione, anche se ci sarà da convincere l'allenatore e la società ad un eventuale tesseramento. Fisico da corazziere, per ora ha destato solo tanta curiosità tra quanti seguono quotdianamento gli allenamenti dei gialloblù.