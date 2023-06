La Juve Stabia ufficializza l'iscrizione al prossimo campionato

Dalla dirigenza trapelava da giorni serenità, a dispetto di qualche voce poco incoraggiante. Alla fine la Juve Stabia ha ufficiliazzato l'iscrizione al prossimo campionato di serie C, a cui parteciperà ancora con i due fratelli Andrea e Giuseppe Langella al timone.

"La S.S. Juve Stabia comunica di aver provveduto a depositare in Lega, come previsto dai termini federali, in data odierna, tutta la documentazione relativa all'iscrizione al prossimo campionato di Lega Pro 2023/2024, con i relativi pagamenti di tutti gli emolumenti, la fideiussione, i criteri infrastrutturali, i contributi e le ritenute oltre ai relativi adempimenti economici amministrativi".

Il presidente, inoltre, ha colto l'occasione per elogiare i giovani dell'Under 15 sconfitti nella finale scudetto dal Cesena lunedì sera. “Ho sempre messo al centro del progetto globale S.S.Juve Stabia, il settore giovanile. Il nostro è un progetto coerente di medio-lungo periodo che proseguiamo tutti insieme, uniti dall’amore verso i nostri colori. Non dobbiamo mai disperdere questa fiducia ed essere sempre coesi.Voglio ringraziare il Responsabile del Settore Giovanile Saby Mainolfi, il direttore della Primavera Roberto Amodio, tutti gli allenatori dalla Primavera all’Under 15 che ha si oggi perso la finale ma lo ha fatto a testa alta e tutti gli staff. Tutti insieme, lottiamo per la nostra gloriosa società”.

Da domani parte la progettazione del nuovo anno, con l'individuazione delle due figure principali, il direttore sportivo e soprattutto il nuovo allenatore.