Juve Stabia, a Crotone un pari che pesa

Un punto, ma che pesa come un macigno sulla classifica e sul momento della Juve Stabia. A Crotone, contro la squadra più in forma del campionato, l’undici di Pagliuca incassa un pari preziosissimo, anche alla luce dello 0-0 di venerdì sera tra Picerno e Casertana, le due dirette inseguitrici su cui resta invariato in distacco. In gol dopo nove minuti, i gialloblù passano con Candellone dagli undici metri.

Un rigore concesso per un fallo di mani di Loiacono in area, il bomber si conferma cecchino dal dischetto. Il Crotone alza il ritmo, ed alla mezzora trova il pareggio, bucando la difesa stabiese con Tumminiello di testa su una punizione dell’ex Giron. È il sesto gol subito dalla Juve Stabia, che continua ad avere la migliore retroguardia del torneo.

Sei minuti ed i calabresi vanno vicinissimi al possibile raddoppio, su Leo si immola Bellich.

Nel recuper il direttore di gara annulla la rete di Tribuzzi per fuorigioco. Ripresa con tanto Crotone, e con la Juve Stabia, senza Piscopo e Piovanello a supporto di Candellone in avanti, che cerca di contenere e magari proporsi in ripartenza.

Pagliuca cambia modulo coprendosi con l’innesto di Baldi, ma le due occasioni più pericoloso sono di Tumminiello, che a tu per tu con Thiam dopo l’errato intervento di Andreoni (17’) calcia altro, e di Gomez, nel recupero, ma il portiere stabiese è reattivo sul colpo di testa dell’ex. A due minuti dal novantesimo l’espulsione di Meli costringe la capolista a contenere l’assalto finale di un Crotone che non riesce però a sfondare, e deve accontentarsi del pari casalingo contro la prima della classe.