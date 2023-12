Il Giugliano non si ferma più: battuto anche il Monterosi Tuscia. Doppio Salvemini e Giorgione

Terza vittoria nelle ultime quattro gare di campionato per il Giugliano di Valerio Bertotto. Al De Cristofaro, i tigrotti si impongono (3-1) contro il fanalino di coda Monterosi Tuscia.

Il primo tempo non regala particolari emozioni. I padroni di casa faticano più del dovuto in fase di impostazione; i laziali, dal canto loro, coprono bene il campo e si rendono pericolosi in un paio di occasioni.

Il Giugliano passa in vantaggio con capitan Salvemini - sugli sviluppi di un corner - nei minuti di recupero del primo tempo. L'attaccante gialloblu si ripete al 10' della ripresa, ma dopo pochi secondi è Costantino ad accorciare le distanze. E' infine Giorgione, tra i migliori in campo, a fissare (direttamente da calcio d'angolo) il punteggio sul 3-1. Giugliano in piena corsa playoff.