Match Benevento-Avellino, ecco il piano viabilità e traffico

Per l’incontro di calcio Benevento-Avellino, in programma per domani alle 18.30, presso lo stadio Ciro Vigorito, la questura, per esigenze di ordine e sicurezza pubblica ha adottato un apposito piano di viabilità e traffico.

Via Santa Colomba sarà interdetta totalmente al transito, sia veicolare che pedonale, a partire dall’incrocio con via Vitelli, deviando il traffico, su via Gioberti, in direzione di via Casselli/stadio. Conseguentemente la viabilità della tifoseria locale, a partire dalle ore 14.30 e sino a cessate esigenze, prevederà: l'interdizione al traffico veicolare della Rotonda degli Atleti, lato prospiciente la tribuna centrale dello stadio, nel tratto compreso tra via Luigi Sturzo e via Santa Colomba; l'interdizione al traffico, sia veicolare che pedonale, su via Santa Colomba, dall’incrocio con via Vitelli sino al piazzale degli Atleti, con deviazione del traffico diretto allo stadio su via Gioberti; il senso unico di circolazione su via Casselli con direzione stadio obbligatoriamente verso via Luigi Sturzo; il senso unico di marcia su via Luigi Sturzo direzione raccordo tangenziale e Casale Maccabei. Pertanto, il flusso veicolare di via Luigi Sturzo proveniente dal Casale Maccabei avrà direzioni obbligatorie su strada per contrada Madonna della Salute e sui raccordi alla tangenziale direzione Benevento Est e Benevento Sud.



Sarà interdetta alla sosta la zona antistante la tribuna.

L’afflusso ed il deflusso della tifoseria locale avverrà esclusivamente attraverso il raggiungimento a piedi dei settori: Curva Sud attraverso i varchi, appositamente predisposti nel piazzale antistante la tribuna; settore Distinti percorrendo la strada pedonale di recente costruzione che dall’area adiacente lo stadio 'Imbriani' conduce alla zona antistante ai predetti settori e attraverso i varchi posti all’ingresso del settore Curva Sud; settore Tribuna, attraverso i varchi presenti nell’area piazzale degli Atleti. Il nuovo parcheggio adiacente al settore Distinti sarà destinato alla sosta dei veicoli della tifoseria locale.



Sarà disposta l’interdizione al transito sia veicolare che pedonale di via Lungosabato Matarazzo, via Rivellini e del viadotto delle Streghe. Nello specifico via Rossi/via Avellino; via Rivellini all’altezza del Palatedeschi; viadotto delle Streghe all’altezza dell’incrocio con via Benito Rossi ed in corrispondenza delle rampe svincolo Piano Morra; rotonda via Benito Rossi/viadotto delle Streghe.