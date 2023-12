Benevento-Avellino, Andreoletti: «Partita bella e sentita. Non dovremo avere paura»

Il problema infortuni si è affacciato in casa Benevento prima di una partita sentitissima come quella con l’Avellino. Negli ultimi giorni Ferrante e Talia sono stati a mezzo servizio rispettivamente per un problema al tendine d’Achille e al ginocchio. “I calciatori convocati sono a piena disposizione – ha spiegato Andreoletti in conferenza prematch -. Talia non era al meglio a Castellammare, in settimana si è riacutizzato il problema al ginocchio, ma lo abbiamo. Ferrante sta bene ha avuto una botta, potrebbe essere della partita”.

Il trainer si è soffermato sia sulle possibili scelte difensive che su un attacco che continua a fare fatica nel trovare la via del gol: “L’aspetto dei gol subiti, attualmente, è episodico. Subiamo qualcosa in più, ma la difesa a tre è una certezza che non voglio modificare.

Dietro abbiamo difensori bravi e con caratteristiche diverse, le mie scelte saranno in funzione degli attaccanti che sfideremo. Il reparto offensivo dell’Avellino ha caratteristiche diverse, ha giocatori forti di testa, come Marconi, e dinamici, come Sgarbi. Il nostro atteggiamento è sempre lo stesso sia in casa che in trasferta. Nell’ultima partita non abbiamo fatto gol anche per le parate di Thiam e continuo a dire che creiamo diverse occasioni. Purtroppo non siamo cinici e tolta la partita di Monopoli in tutte le trasferte abbiamo creato i presupposti per segnare almeno due gol”.

Proprio per ovviare al problema del gol, Andreoletti stava pensando alla coppia Ferrante-Marotta: “La scelta delle due punte la meditavo da qualche settimana – ha spiegato l’allenatore -. Stiamo valutando, fermo restando che, anche con le due punte, abbiamo l’idea di mantenere l’occupazione degli spazi. Se Ferrante non dovesse farcela, è chiaro che accanto a Marotta giocherebbe uno tra Ciano e Bolsius”.

Andreoletti ha parlato anche dell’avversario e dell’aspetto emozionale del match: “Domani sarà una bella partita, viva, dove dovremo lasciare tutto. I nostri giocatori sanno cosa significhi la partita di domani e poi con un capitano come Marotta tutto diventa più facile. Da parte nostra c’è una grande voglia di regalare una gioia ai nostri tifosi. Non dovremo sbagliare l’atteggiamento. L’Avellino è una delle squadre più competitive del girone, tra le favorite del campionato. Ha giocatori di esperienza, un ds importante e un allenatore che conosce il girone. Sono sicuro che lotteranno fino alla fine per la promozione. Probabilmente non ci sarà Varela e Sgarbi non sarà al meglio, hanno un reparto offensivo di categoria superiore. Avranno comunque giocatori di intensità, dinamismo, forza ed esperienza, noi dovremo pareggiare tutti questi aspetti. Ci serviranno cuore ed energia. Mi aspetto una squadra libera di testa, che dovrà godersi una partita bella e stimolante da giocare, i miei giocatori non dovranno avere paura”.