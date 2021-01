Dopo Bubas, anche Bentivegna ai titoli di coda nel rapporto con la Juve Stabia. Per lui cessione all'Imolese ufficializzata in mattinata:

«Rendiamo noto che è stato perfezionato l’accordo con l’Imolese Calcio 1919 per la cessione, a titolo temporaneo, delle prestazioni sportive dell’attaccante Accursio Bentivegna, classe ’96. A Bentivegna vanno i ringraziamenti di tutta la società per quanto fatto in questi mesi in maglia gialloblè».

In queste ore si attende, invece, l'ufficialità per l'arrivo di Iannone, attaccante di proprietà della Salernitana, in prestito al Foggia, avversario dei gialloblù lunedì prossimo, che sarebbe già a disposizione di mister Padalino.

