Parte da Monopoli la rincorsa al quinto posto, obiettivo dichiarato dalla dirigenza, della Juve Stabia. Dopo gli arrivi di Borrelli ed Elizalde (si aggregherà alla squadra domenica) dal Pescara, Padalino chiede maggiore concretezza per la seconda parte del campionato: “Mi auguro prima di tutto che la squadra non abbia risentito della sconfitta con la Ternana, anche perché affrontavamo la squadra più forte del campionato. Dobbiamo scendere il campo a Monopoli col piglio giusto contro una squadra bene organizzata. Mi aspetto un cambio di rotta della Juve Stabia, abbiamo perso tanti punti per strada, e questo, nel girone di ritorno, non dovrà accadere. Voglio più attenzione sotto rete, maggiore cattiveria per sfruttare quello che costruiamo. E’ un girone duro, ma possiamo dire la nostra fino alla fine. A Monopoli spero davvero si centrare un successo importante per classifica e morale”. Questi i convocati per la sfida in Puglia: Portieri: Lazzari, Russo, Tomei. Difensori: Allievi, Codromaz, Lia, Mulè, Oliva, Rizzo, Troest. Centrocampisti: Berardocco, Bovo, Guarracino, Scaccabarozzi, Vallocchia, Volpicelli. Attaccanti: Borrelli, Cernigoi, Fantacci, Golfo, Orlando, Ripa, Romero.Indisponibili: Garattoni, Mastalli

