Juve Stabia. Panico contento per il gol: «Ma a Foggia meritavamo di più»

Il primo gol in gialloblù, un punto importante a Foggia, Giuseppe Panico trova finalmente il sigillo con la maglia della Juve Stabia dopo le tante occasioni delle scorse settimane:

«Sono contento, fin dall’errore clamoroso ad Andria speravo di rifarmi – queste le sue parole -. Con l’Avellino ho avuto un’altra chance, ma ero sereno, sapevo che prima o poi mi sarei sbloccato. Per un attaccante il gol è tutto, ti da’ serenità, consapevolezza, spero di continuare ed arrivare presto alla doppia cifra».

Seconda punta, ed a Foggia persino “falso nueve”, l’ex Genoa si è ritagliato pian piano il suo spazio: «Abbiamo fatto la nostra partita contro un buon Foggia. Forse avremmo meritato qualcosa in più, ma il punto, tutto sommato ci consente di mantenere l’imbattibilità e muovere la classifica in vista della sfida di mercoledì a Latina. Il mio ruolo? Da seconda punta posso dare di più, ma sono a disposizione della squadra e cercherò di fare sempre del mio meglio in ogni occasione».