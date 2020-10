Castellammare di stabia. Alla vigilia della sfida con la Vibonese, in programma domani pomeriggio, la Juve Stabia batte un altro rintocco sul mercato, con l'arrivo del centrocampista Alessandro Garattoni dal cotone: "La S.S. Juve Stabia comunica l'accordo con il Football Club Crotone per l’acquisizione delle prestazioni sportive, a titolo definitivo, del difensore Alessandro Garattoni, classe ’98.



Il calciatore, nativo di Cesena, è cresciuto calcisticamente nel Cesena. Ha vestito anche le maglie di Imolese e Crotone". Il calciatore è già col gruppo per la trasferta jn calabria: "Arrivo in una piazza importante che mi consentirà di crescere molto. Appena il direttore Ghinassi mi ha chiamato, ho subito accettato: non potevo rifiutare. Spero di fare del mio meglio per la città e la squadra cercando di raggiungere i migliori risultati possibili”. © RIPRODUZIONE RISERVATA