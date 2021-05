Juve Stabia a Terni, Padalino: «La speranza è arrivare quinti»

Si chiude la stagione regolare, e la Juve Stabia cerca a Terni, contro la capolista, nel giorno della grande festa promozione, il pass per il quinto posto in campionato. Un turno al cardiopalma, con ancora tanto da decidere, sia in testa che in coda, i gialloblù sono interessati dal piazzamento ma anche dai possibili accoppiamenti nella prima fase dei play-off:

«Non sarà una gara facile – spiega Padalino alla vigilia -, so che a Terni si prepara la festa, ma di certo non ci lasceranno strada troppo facilmente. I ragazzi sono concentrati, siamo in un ottimo momento di forma e condizione fisica, oltre che mentale, e dovremo cercare di ottenere il massimo, con un occhio agli altri campi, dove Palermo, Teramo e Foggia, le possibili outsider definiranno il proprio piazzamento nella griglia play-off».

Una lotteria a cui la Juve Stabia già pensa, tanto da tener fuori probabilmente Marotta, in diffida, sperando di andare quanto più avanti possibile: «E’ presto per dare giudizi sul nostro campionato, personalmente spero di avere ancora tante partite da disputare. I play-off sono una lotteria, in cui vogliamo giocarci tutte le nostre chance, comprese quelle con la Dea Bendata, perché in gare del genere anche la componente fortuna ha il suo peso. Siamo positivi e convinti dei nostri mezzi, ora viene il bello».