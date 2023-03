Juve Stabia, torna Ciro Ferrara: l'ex secondo di Caserta nello staff di Pochesci

Un ritorno di quelli belli, alla vigilia di una gara fondamentale per il campionato dei gialloblù. La Juve Stabia annuncia l’incarico e l’inserimento nello staff tecnico di Ciro Ferrara, ex difensore della Salernitana, e già secondo di Fabio Caserta nell’anno della promozione in serie B:

“La S.S. Juve Stabia comunica l’ingresso di Ciro Ferrara nello staff della Prima Squadra allenata da mister Sandro Pochesci. Ferrara torna nel Nostro club dopo la precedente esperienza tra il 2017 e il 2020 e ricoprirà il ruolo di collaboratore tecnico".