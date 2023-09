La Juve Stabia colpisce con Bellich e rischia di travolgere l'Avellino

Dopo il ko interno con il Latina al debutto, per l'Avellino arriva un’altra sconfitta nel derby del Menti. La Juve Stabia passa di misura con il guizzo di Bellich al 74’ che colpisce in solitaria arrivando su un pallone che passa fra quasi tutti i giocatori di Rastelli, letteralmente immobili. L'Avellino non reagisce e la Juve Stabia si porta a casa il risultato.

L’avvio è stato immediatamente su buoni ritmi, senza fase di studio, anche per merito della prima occasione avuta dall’ Avellino dopo nemmeno quattro minuti.

Sul cross di Dall’Oglio dalla destra, la difesa stabiese si dimentica Patierno che stacca di testa ma trova la grande risposta di Thiam. Risponde subito la Juve Stabia sull’asse Piscopo-Candellone, con l’ex attaccante del Pordenone che allarga la conclusione e non trova lo specchio.

Dopo un quarto d'ora esce fuori la Juve Stabia che, tuttavia, non riesce a incidere sul gioco.

Nella ripresa torna in campo un Avellino diverso, più attento e meno sciupone. Tuttavia è Candellone a divorarsi l’1-0 graziando i biancoverdi da pochi passi. Dopo un paratona di Ghidotti la Juve Stabia, a un quarto d’ora dalla fine, passa in vantaggio su palla inattiva: la difesa dell’ Avellino si addormenta sul cross di Mignanelli, così Bellich piazza la zampata dell’1-0. Un palo poi nega a Buglio il raddoppio.