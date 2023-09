Caneo esalta lo spirito della Turris: «Bravi a concretizzare, restiamo uniti»

Due vittorie nelle prime due – proibitive – gare di campionato contro Benevento e Crotone. Sei gol realizzati e tre subiti, conditi da trame e combinazioni interessanti, e cementati da una personalità a tratti schiacciante. Convince già la Turris di Bruno Caneo.

A margine della gara dello Scida, mister Caneo esalta lo spirito dei suoi: «Vedere una squadra con questa mentalità e con questa anima rende orgoglioso me, ma credo anche i nostri tifosi. Dobbiamo andare avanti insieme ed uniti per toglierci soddisfazioni».

Bottino pieno contro due big del girone, ma i piedi restano bel saldi per terra: «Si continua a sognare ma badando alla concretezza di gara in gara, puntando al massimo. A Crotone siamo stati bravi a concretizzare le occasioni prodotte ma va detto che l’avversario ci ha messo in difficoltà, impedendoci di fare il nostro solito gioco.

Merito al Crotone, quindi, così come ai miei ragazzi, che hanno stretto i denti fino all’ultimo secondo. Devo però dire che manca un cartellino rosso agli avversari, che dovevano terminare la gara in dieci».

Energico il passaggio sul piglio con cui il gruppo lavora ogni giorno: «Questi ragazzi sognano, ma lavorano come matti durante tutta la settimana. Coltivano i sogni con tanto impegno e sacrificio quotidiano».

Sulla gara: «Sono contento, abbiamo testato la nostra tenuta mentale contro una squadra importante. Usciamo fortificati da questo punto di vista. Prima della gara avevo chiesto alla squadra di far vedere il calcio che potevamo esprimere da qui alla fine e la risposta che ho avuto è stata confortante. Siamo tosti. Detto ciò, mancano ancora 40 punti al nostro obiettivo salvezza». Tra i pali la scelta è caduta sul baby Pagno: «È mia intenzione tenere dentro più calciatori possibili. Andrea ha fatto una buona partita, ha fatto due-tre uscite importanti. Abbiamo due ottimi portieri». Sui margini di miglioramento della squadra: «Possiamo migliorare nella gestione della palla e nella personalità rispetto al giocare la sfera da dietro».