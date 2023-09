Juve Stabia-Avellino, Pagliuca carica il derby: «Faremo sentire il nostro morso»

Una vigilia di attesa, con Pagliuca che, sia pure a distanza, per la qualifica dopo l’espulsione contro il Monterosi, sprona la Juve Stabia per il derby con l’Avellino, in programma al Menti domani sera.

«Affrontiamo una squadra importante, costruita ed allenata bene. Ho sempre detto ai miei che devono far sentire il morso all’avversario per fare la differenza, e questa volta posso dire che dovrà essere ancora più marcato fin dalle prime battute. La gara di domani è importante non solo per la classifica, una bella prestazione, un risultato positivo, potranno essere importanti per il nostro spogliatoio».

La piazza ci tiene, i tifosi ancora di più, si va verso uno stadio pieno, anche per la singolare vicenda delle due curve chiuse (la Sud per squalifica dopo i fatti di Cerignola dello scorso maggio, quella Ferrovia per le ostilità tra le opposte fazioni ed i precedenti recenti): «Siamo concentrati solo su noi stessi.

Sappiamo quanto ci tengono i tifosi, e speriamo di avere dalla nostra il grande calore che sanno fare alla squadra. Se i ragazzi riusciranno a dare il meglio, potranno trascinare la gente sugli spalti, e credo che per i nostri avversari sarà tutt’altro che una passeggiata». Esordio positivo fuori casa, si va verso la conferma dell’undici che ha fatto bene a Teramo: «Abbiamo solo qualche dubbio su un calciatore per un problemino fisico, valuteremo fino all’ultimo il da farsi. Ma ho una rosa competitiva, che mi offre ampie alternative in tutti i ruoli, ed è per questo che sono sereno».