Giugliano, Di Napoli alla vigilia della trasferta di Foggia: «Giocheremo a viso aperto, recupero tre infortunati»

"Ce la giocheremo con le nostre armi. Abbiamo voglia di fare bene, di giocate una grande partita contro il Foggia".

Raffaele Di Napoli, tecnico del Giugliano, ha parlato alla vigilia della difficile trasferta in terra pugliese. La gara è in programma domani, a porte chiuse, con fischio d'inizio alle 20,45.

"Il Foggia è una signora squadra, di grande qualità ed esperienza. Giocare a porte chiuse non ci favorisce: allo "Zaccheria", infatti, mancheranno anche i nostri tifosi". L'allenatore del Giugliano non scioglie gli ultimi dubbi circa l'undici titolare che scenderà in campo con i pugliesi: "Salvemini, Giorgione, Zullo e Berman sono in fase di recupero - aggiunge Di Napoli - Come ho sempre fatto da quando sono a Giugliano, schiererò i giocatori che mi hanno maggioramente impressionato nel corso della settimana di allenamento: quelli che danno maggiori garanzie sotto il profilo atletico".