Benevento-Virtus Francavilla, Andreoletti: «Virtus squadra conservativa. Terranova e Ciciretti ci saranno»

C’è un ko da riscattare davanti ai propri tifosi. Contro la Virtus Francavilla il Benevento sarà già al primo bivio della stagione. “Mi aspetto una gara molto diversa rispetto a quella di Torre del Greco e mi aspetto un atteggiamento più conservativo da parte della Virtus – ha detto Matteo Andreoletti in conferenza prepartita -. Quella di Torre è stata una partita molto episodica e la settimana di lavoro, soprattutto all’inizio, non è stata molto piacevole”.

Il trainer giallorosso ha annunciato anche chi saranno i calciatori ad indossare la fascia: “Marotta, Ciano e Paleari saranno i tre capitani del Benevento.

Questa è una scelta condivisa con la proprietà e con il direttore. Il Benevento ha bisogno di tanti capitani”.

Andreoletti dovrà fare ancora i conti con le assenze. Ci sarà da designare il regista, dubbi anche in avanti, legati alle condizioni di Carfora impegnato in Nazionale, e in difesa, dove non ci sarà Meccariello: “I due giocatori sui quali abbiamo puntato all’inizio, in cabina di regia, sono attualmente entrambi fuori. Domenica ho messo Capellini in quella posizione e anche Kubica, che ha sia il piede che un’importante struttura fisica, può fare molto bene davanti alla difesa. Se dovesse giocare dall’inizio non potrà però giocare tutta la gara in quanto non ha tutti i novanta minuti nelle gambe. Ad oggi l’unico esterno a disposizione è Bolsius e in base alle condizioni di Carfora deciderò cosa fare. Ferrante ha approcciato benissimo alla partita e sia lui che Marotta ci daranno una grande mano. Talia è forse la migliore scoperta da quando sono arrivato e rappresenta al massimo quello che chiedo ai miei giocatori. Per caratteristiche lo paragono a Barella, può giocare anche davanti alla difesa ma è più una mezzala. Pinato giocherà da mezzala e per questa categoria è un lusso. Simonetti lo abbiamo seguito ed è una mezzala abituata a inserirsi. Sono convinto che quanto prima, probabilmente già da domani sera, sarà utile alla causa. In difesa abbiamo diversi giocatori che hanno giocato spesso al centro e forse ci manca soltanto un po’ d’esperienza, ma abbiamo sopperito a questo gap con l’arrivo di Terranova”.

Subito nella mischia gli ultimi arrivati, tornerà anche Karic, probabile un’altra esclusione per Tello: “Terranova e Ciciretti si sono sottoposti a dei test atletici, non sono ovviamente al massimo della condizione ma saranno sicuramente tra i convocati per domani – ha spiegato l’allenatore -. Karic sarà tra i convocati. Tello, invece, è più indietro e credo che difficilmente sarà della partita”.

Andreoletti ha fatto anche il punto sull’infermeria: “Ciano potrebbe rientrare prima del previsto. Agazzi ha una situazione particolare, spero di riaverlo in un paio di settimane. Per Improta ci vorrà meno, speravo di averlo già domani ma non sarà possibile”.

Il trainer ha infine fatto il punto sulla condizione generale della squadra: “Dal punto di vista tattico per il momento non sono soddisfatto e anche sul piano fisico siamo indietro. Sono molto soddisfatto, invece, del fatto che dopo il gol a Torre del Greco ho visto ventisei ragazzi abbracciarsi e questo è un aspetto molto positivo”.