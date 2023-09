Foggia-Giugliano a porte chiuse: arriva la decisione del prefetto

La decisione era nell'aria già da qualche giorno: Foggia-Giugliano si disputerà a porte chiuse. Il provvedimento è stato adottato dal prefetto di Foggia. La gara, in programma lunedì allo stadio Zaccheria alle 20,45, è valevole per la seconda giornata del girone C. Niente ingresso, dunque, ai tifosi di entrambe le squadre per motivi di ordine e sicurezza pubblica.

La compagine gialloblu partirà domani alla volta della città pugliese. Il tecnico Raffaele Di Napoli, che recupera Salvemini e Giorgione, dovrà ancora fare a meno del difensore Zullo, assente per infortunio.