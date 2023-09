La sfida è di quelle che fanno tremare i polsi. Ma a Crotone la Turris non intende fare affatto la parte della vittima sacrificale. Del resto la vittoria nel debutto casalingo col Benevento, ha detto che la formazione guidata da Bruno Caneo può giocarsela alla pari anche con le big. E questo al di là delle parole del tecnico, che dopo il successo con i sanniti ha tenuto a precisare che l'obiettivo resta la salvezza e dunque occorre pensare a mettere fieno in cascina. Le scelte dell'allenatore hanno convinto la piazza, non soltanto per il risultato ma anche per la capacità di non farsi deprimere dopo l'iniziale svantaggio. Alcuni reparti li ha voluti mettere sotto la lente di ingrandimento lo stesso Caneo. A cominciare dalla prima linea, che ha prodotto due dei tre gol realizzati domenica scorsa:

«Come ho già detto, ho sette attaccanti importanti, quindi ci possono essere alternative valide che mi danno grande fiducia». Guardando più indietro, alla retroguardia, si pensa al ritorno in campo dal primo minuto di Frascatore, che nelle settimane scorse è stato al centro di voci di mercato che poi non si sono concretizzate (l'aveva cercato, ma da ciò che si è saputo non con eccessiva insistenza, il Cesena): «Per me è già dentro - sottolinea l'allenatore - Ha fatto un mese di allenamenti sottotono e quindi non mi sembrava giusto metterlo dall'inizio già contro il Benevento, anche perché ci sono delle dinamiche di meritocrazia che vanno rispettate all'interno del gruppo. Nella parte di gara che ha disputato domenica scorsa ha dimostrato che è di nuovo con noi, che ci può dare una grossa mano».

A proposito di retroguardia, una delle più belle scoperte della prima partita è stato proprio un difensore, Crocetta, che nei giorni scorsi è stato ospite del format giornalistico Turris Live, trasmesso dal portale Vesuviolive. «Domenica sera è stata una bellissima sensazione - ha detto Crocetta - ed è stata una partita molto bella, intensa, di grande qualità. Con questa fame potremo fare grandi cose. Quando sono entrato all'inizio mi sono impressionato: i tifosi sono molto calorosi. Sono contento, la prestazione è stata buona, anche la mia ritengo sia stata apprezzabile». In settimana infine tegola dal giudice sportivo per la società, multata di 1.000 euro «per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori». Nello specifico, come è stato spiegato nelle motivazioni, un contenitore di patatine pieno ha colpito un tesserato della propria squadra.