Foggia-Giugliano, posticipo della seconda giornata del girone C (il match è in programma lunedì alle ore 20,45), è tra le gare a rischio segnalate dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive. La sfida dello "Zaccheria", pertanto, potrebbe disputarsi a porte chiuse. In alternativa, le autorità preposte potrebbero optare per il divieto di trasferta ai residenti della provincia di Napoli. La vendita dei tagliandi è per il momento sospesa e una decisione - in un senso o nell'altra - è attesa per le prossime ore. L'ultimo incontro tra le due squadre, che risale allo scorso 8 aprile, fu segnato da qualche intemperanza da parte delle due tifoserie. Sulla scorta delle successive indagini, disposte dalla questura di Foggia, è stato emanato un Daspo nei confronti di un tifoso del Giugliano, reo di aver lanciato materiale pericoloso prima dell'inizio della gara.

La compagine gialloblu - che partirà domani alla volta della città pugliese - ha lavorato nelle ultime 48 ore con il tecnico in seconda Alessandro Tatomir. Raffaele Di Napoli, infatti, è stato colpito da un grave lutto (la perdita del padre) e solo oggi farà rientro nella terza città della Campania. I tigrotti sono reduci dal sofferto successo nella gara d'esordio con il Sorrento. Gara vinta nei minuti finali, con un gran gol di Nocciolini, che lunedì sarà nuovamente al centro dell'attacco. A supportarlo - salvo sorprese - il rientrante Salvemini, non convocato contro il Sorrento perché alle prese con un attacco febbrile. Se il bomber - tra i migliori per rendimento nella scorsa stagione - non dovesse essere ancora al top della condizione, Di Napoli potrebbe giocarsi anche la carta Bernardotto, uno degli ultimi arrivati in casa Giugliano. Nulla da fare, invece, per Zullo: il difensore - già assente con il Sorrento - non sarà arruolabile nemmeno per la trasferta in terra pugliese.

Per il resto, l'undici titolare non dovrebbe discostarsi più di tanto da quello visto all'opera nel match del De Cristofaro. Baldi tra i pali, dunque; difesa a tre con Scognamiglio, Menna e Caldore. Sugli esterni Rondinella e Di Dio, con quest'ultimo a contendersi il posto con Oyewale. In mezzo al campo, invece, dovrebbe agire il trio Gladestony-Labriola-Berardocco. L'alternativa a Labriola o Berardocco potrebbe essere in questo caso il greco Vogiatzis, entrato nei concitati minuti finali del match con il Sorrento.

«L'asticella si è alzata - argomenta il direttore sportivo del Giugliano Antonio Amodio - è un campionato duro ed equilibrato. Ne abbiamo già avuto prova con il Sorrento, una gara sofferta ma giocata dal Giugliano con grande cuore. Noi vogliamo fare meglio dello scorso anno - aggiunge il dirigente gialloblu - Ce la metteremo tutta per regalare gioie e soddisfazioni ai nostri sostenitori e alla città». Foggia-Giugliano (fischio d'inizio ore 20,45) sarà diretta da Bogdan Nicolae Sfira della sezione di Pordenone. Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Simone Biffi di Treviglio e Michele Piatti di Como. Gabriele Totaro di Lecce, infine, ricoprirà il ruolo di quarto ufficiale.