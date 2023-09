È iniziato ieri il secondo capitolo giallorosso di Amato Ciciretti. L'attaccante, giunto in auto da Roma, ha svolto le visite mediche, prima della firma sul contratto e delle foto ufficiali. Carli e Vigorito gli hanno fatto sottoscrivere un contratto fino al 30 giugno 2024 con un ingaggio contenuto e con bonus legati a presenze e gol. Insomma Ciciretti dovrà dimostrare di essere ancora quel calciatore forte e decisivo ammirato in giallorosso fino a sei anni fa. «Sono passati anni dal giorno in cui sono andato via, ma in realtà non me ne sono mai andato. Ogni volta che mi nominavano Benevento il mio cuore era diverso, batteva più velocemente, e certi sentimenti non li cancelli andandotene. Ricordo Andria, Martina Franca, Catania, Messina, Pagani e soprattutto il Lecce in casa - il suo messaggio su Instagram -. Sarebbe facile dire Genova, Torino, Roma, Milano, quello viene dopo, prima ci sono le mille battaglie fatte insieme per arrivare dove tutti sappiamo. Mi avete accolto come uno di voi da subito, ero un ragazzo pieno di voglia e pieno di amore da dare. Quel ragazzo ad un certo punto sbagliò e tanti di voi non lo perdonarono. Il ragazzo ora è un uomo, ma con la stessa fame e voglia di un tempo ma soprattutto con la consapevolezza di chi si deve far perdonare. Sono di nuovo qui, di nuovo pronto a lottare per il Benevento insieme a tutti voi».

Svincolato dopo il fallimento del Pordenone, si è allenato autonomamente a Roma ma dovrà ritrovare il ritmo partita. Nel pomeriggio di ieri il giocatore ha avuto il primo contatto con Andreoletti e con i compagni, ma si è allenato a parte, bisognerà andare per gradi. Stesso discorso per Emanuele Terranova, fresco di svincolo dalla Reggina: anche l'esperto difensore (oltre 300 presenze in B) ha firmato fino al prossimo giugno. Andreoletti dovrà decidere se portarli in panchina già per l'esordio casalingo di lunedì. Il tecnico intanto riflette sul modulo che potrebbe cambiare viste le numerose assenze distribuite tra difesa, centrocampo e attacco. In infermeria sono entrati anche Meccariello e Ciano; Improta, Alfieri ed Agazzi proseguono i rispettivi percorsi di recupero. L'esterno di Pozzuoli potrebbe rientrare per il derby a Caserta di domenica 17 settembre, tempi più lunghi per l'ex Foggia che mette nel mirino la trasferta di Brindisi del prossimo 25 settembre, Alfieri dovrebbe rientrare in gruppo nella settimana che verrà.

Contro la Virtus Francavilla torneranno certamente Marotta, che ha scontato il turno di squalifica, e Karic che è tornato regolarmente ad allenarsi; ancora da valutare la posizione di Tello, fino a ieri ancora al centro del mercato e che da un paio di giorni si è riaggregato ai compagni. Dovrebbe essere disponibile per la sfida ai pugliesi Lorenzo Carfora, impegnato con la selezione azzurra Under 18 che ieri ha battuto 3-0 in amichevole la Serbia a Tirrenia; il giocatore giallorosso è subentrato nella ripresa. Il test di domani contro l'Olanda è stato annullato, Carfora potrebbe quindi rientrare nel Sannio già in serata. Con il classe '06 in campo Andreoletti dovrebbe confermare il 4-3-3. Il trainer bergamasco potrebbe però anche pensare al 3-5-2, proponendo il tandem offensivo Marotta-Ferrante; a centrocampo possibile chance per Simonetti e Kubica, in difesa scalpita El Kaouakibi che potrebbe completare il pacchetto difensivo con Capellini e Pastina.