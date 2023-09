Sorrento-Audace Cerignola, Marcone: «Non ci faremo condizionare dal campo»

Comincia domani pomeriggio l’esilio del Sorrento a Potenza. Ospite dei rossoneri allo stadio Viviani l’Audace Cerignola (Sky Sport 252 e Now, ore 18.30).

Archiviata con comprensibile disappunto la sconfitta nella giornata di esordio a Giugliano, nel team del Sorrento c’è una convergenza di opinioni, nella consapevolezza che la squadra ha dimostrato nel derby con i gialloblu di poter competere con valide credenziali anche nelle vesti di matricola del campionato di Lega Pro e con il gap evidente di giocare lontano da Sorrento. La squadra ha lavorato bene in settimana ed appare motivata a non lasciarsi condizionare dalla forzata trasferta a Potenza per una gara che il calendario etichetta come casalinga.

Approdato in maglia rossonera dall’Avellino, infonde fiducia e consapevolezza nello spogliatoio Richard Marcone. «Siamo pronti per andare a prenderci i primi tre punti della stagione – spiega il portiere nato a Bucarest con nazionalità italiana - Giocare in casa in uno stadio lontano da Sorrento non può e non deve condizionarci.

Non penso possa cambiare più di tanto a livello di gioco, a livello mentale, perché noi andiamo in campo con la consapevolezza di aver preparato la partita con la giusta concentrazione. L’unico handicap che giocando a Sorrento ci sarebbero più tifosi sugli spalti a sostenere la squadra, ma quelli che ci saranno certamente basteranno a darci gli stimoli a puntare alla vittoria per nobilitare la maglia che indossiamo, emblema di una società che ha pianificato la stagione con fiducia, consapevole sia delle potenzialità che delle difficoltà che comporta un campionato nuovo, un campionato che annovera ai nastri di partenza squadre dal blasone consolidato da piazze appassionate, dalle palesi ambizioni di puntare a risultati prestigiosi».

Marcone, peraltro, ha giocato con la maglia rossoblù due stagioni collezionando 49 presenze in Lega Pro dal 2020 al 2022. «Giocheremo su un bel campo – sottolinea il 30enne portiere rossonero -. Tra l’altro è migliorato tantissimo nello scorso anno con l'avvento della nuova proprietà. Conoscere il rettangolo di gioco è un vantaggio perché so già che tipo di rimbalzo assume il pallone, l’illuminazione e tanti piccoli dettagli. Sicuramente si può giocare a calcio e ci troveremo bene. Insomma, ci sono tutte le premesse per puntare alla prima vittoria di questa stagione».