Calciomercato Juve Stabia: Ricci rescinde, arriva Meli

Il derby ormai alle porte, e Castellammare si prepara alla prima stagionale al Menti della Juve Stabia di Guido Pagliuca (squalificato per l'espulsione a Teramo, al suo posto l'esordio di Tarantino), reduce dalla vittoria esterna con il Monterosi. Per la sfida di lunedì sera tante novità. In primis la rescissione dell'ex Potenza, Ricci, che potrebbe aprire le porte all'ex trequartista del Siena, Meli, prossimo ad indossare la casacca gialloblù. Ufficiale, poi, il divieto di trasferta ai tifosi provenienti dall'Irpinia, ma al Menti sarà chiusa la Curva Sud per le intemperanze di alcuni tifosi nell'ultima trasferta dello scorso anno, a Cerignola, nei playoff. Per far fronte a questa situazione, il club ha reso disponibili agli abbonati i tagliandi del settore Tribuna Varano, gli ex distinti.

«Si comunica che, in occasione della gara della seconda giornata del campionato Serie C Now, Juve Stabia-Avellino che si giocherà lunedì alle ore 20:45 allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia, per i fatti accaduti nella gara dei playoff stagione 2022/2023, il settore Curva San Marco resterà chiuso.

Pertanto, si rende noto che i possessori dell’abbonamento valido per la stagione 2023/2024, sottoscritto per la Curva San Marco, a partire da domani, venerdì 8 settembre, dalle ore 10 alle 12 e dalle 15 alle 19 e fino a domenica, potranno ritirare il proprio biglietto d’accesso per la Tribuna Varano al botteghino, sezione ritiro biglietti. Il rilascio del tagliando sarà consentito solo ed esclusivamente alla visione dell’abbonamento e del documento di identità. Non sarà possibile ritirare il biglietto lunedì, giorno della gara».