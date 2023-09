Giugliano, lutto per il tecnico Di Napoli: è morto il papà. A Foggia il ritorno di Salvemini

E' un lutto - la scomparsa del papà del tecnico Raffaele Di Napoli - a segnare la giornata in casa Giugliano. La società si è stretta intorno all'allenatore, che da mesi viveva una situazione di difficoltà legata alle non buone condizioni di salute del genitore.

«L'abbraccio più forte, vero e sincero a lui e ai componenti della sua famiglia», recita una nota diramata dal club. Il Giugliano riprenderà domani la preparazione in vista della difficile trasferta di Foggia. Il tecnico gialloblu conta di recuperare per l'occasione le pedine non utilizzate nel match d'esordio con il Sorrento. A Foggia, salvo sorprese, dovrebbero partire nell'undici titolare l'attaccante Salvemini - che giocherà in coppia con Nocciolini - e il difensore Zullo.