Alessandro Marotta è un nuovo giocatore del Benevento. Per lui si tratta del secondo ritorno: ha vestito difatti la maglia giallorossa per altre due volte ed esattamente due stagioni e mezza, ovvero nel semestre da gennaio a giugno 2013 (13 caps e 3 marcature), nel 2014/15 (33 gare e 9 reti) e soprattutto nel 2015/16 (27 partite e 8 gol) quando gli uomini di Auteri conquistarono la prima promozione in B dopo 87 anni. Il Giugliano, che all'inizio aveva fatto muro, per lasciarlo andare ha atteso solo trovare un attaccante che potesse sostituirlo. Alla fine i partenopei hanno preso Bernardotto dal Crotone e così «El Diablo», indimenticato idolo della tifoseria per il cuore che ha sempre messo in campo, ha potuto coronare il suo sogno. Ieri, non appena ha ricevuto il via libera, era felice come un bambino. Ha messo due cose in valigia e poco dopo le 17 si è materializzato allo stadio. Ha firmato un biennale con il Benevento (con il Giugliano aveva il contratto per una sola stagione con opzione per la successiva) a cifre contenute, perché dei soldi gli è sempre importato poco. Lui voleva solo una cosa: tornare a difendere quei colori che ha indossato con orgoglio e fierezza fino a sette anni fa. Alla fine ci è riuscito.

APPROFONDIMENTI Conte, due turni di squalifica

per la sfuriata contro Maresca Il Napoli vede le streghe a Benevento

ma rimonta 2-1 con Insigne e Petagna Benvento, fuga a porte chiuse:

sfida senza pubblico con il Pescara

Lo scorso anno con laha messo a segno ben 12 reti in appena 20 gare disputate. In carriera ha collezionato quasi 500 presenze, la maggior parte delle quali in terza serie, con qualche sparuta apparizione in B (a Bari nel 2013/14) e D, corredate da circa 180 segnature. È un generoso in campo e nonostante le 37 primavere corre e si sbraccia ancora come un ragazzino.dopo averlo visto all'opera nell'amichevole di domenica scorsa, proprio contro il Giugliano al «De Cristofaro»,. È seguita una trattativa-lampo prima con una chiamata di Vigorito e poi dello stesso Carli. Marotta era passato da svincolato dalla Viterbese al Giugliano a metà luglio. Non avendo ancora disputato match ufficiali ha potuto cambiare di nuovo casacca prima della chiusura del mercato. Ha rinunciato agli stipendi di luglio e agosto pur di tornare a giocare nel suo Sannio. Il club gialloblù, una volta constatato il desiderio estremo di Marotta di non lasciarsi fuggire l'ultima occasione di andare a Benevento, si è arreso e si è messo alla ricerca di un altro attaccante per avvicendarlo.Nel frattempo,. In realtà le parti avrebbero dovuto sentirsi ieri pomeriggio, ma poi la questione Marotta ne ha consigliato il rinvio. C'è una trattativa aperta, ma non ancora conclusa. Il Benevento, però, manderà il ragazzo a farsi le ossa nella stessa società che lo scorso anno ha fatto maturare Vincenzo Alfieri solo a determinate condizioni, ovvero la garanzia che per Veltri ci sia lo spazio necessario per permettergli di dimostrare il suo valore.. La società ha deciso di tenerlo. Il centrocampista, che può agire sia da mezzala che da trequartista, classe 2002, non partirà più, nonostante fosse stato richiesto anch'egli dalla Recanatese. Dato che è a scadenza di contratto, il Benevento per spedirlo in prestito avrebbe dovuto fargli un prolungamento di almeno un anno. Dopo averci riflettuto, la dirigenza ha deciso di tenerlo. Masella ha tempo fino a gennaio per far ricredere il club, diversamente dal primo febbraio sarà libero di firmare un pre-contratto con qualsiasi altra squadra.