Benevento Calcio, dopo Lanini arriva Starita

Doppio colpo del Benevento. Dopo Lanini, Marcello Carli ha quasi chiuso anche per Ernesto Starita, il vice capocannoniere del girone C.

Starita, 27 enne napoletano in forza al Monopoli, era in predicato di passare all’Avellino ma il rilancio del Benevento lo ha convinto a vestire il giallorosso.

Due attaccanti nuovi, dunque, per Auteri, reduce da 6 punti in 2 gare, che arriveranno già in settimana e saranno a disposizione per il derby con la Casertana.