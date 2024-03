Benevento-Monopoli, Auteri in conferenza stampa: «Nardi c'è. Non guardiamo la Juve Stabia»

Il Benevento vuole continuare a vincere e a mettere pressione alla Juve Stabia. Domani al Vigorito i giallorossi riceveranno un Monopoli assetato di punti salvezza. «In questo girone ci sono tutte squadre importanti, anche nei bassifondi della classifica. Le ultime quattro sono squadre forti. Il Monopoli è più competitiva rispetto al girone d'andata – ha detto Auteri in conferenza prepartita - È una squadra che ha cambiato tanto, gioca e ha una identità. Questo lo sappiamo, però poi si scende in campo e il confronto è lì. Non ci fasciamo la testa, né siamo euforici, l'abbiamo preparata bene e con rispetto. Non vedo rischi, nel senso che dobbiamo allenarci bene settimanalmente e quotidianamente, sviscerare le caratteristiche degli avversari e mettere in pratica gli obiettivi di gioco. Stiamo bene sotto tutti i punti di vista, abbiamo l'organico quasi al completo a parte qualche piccola defezione».

Negli ultimi due giorni Filippo Nardi ha dovuto fare i conti con qualche problema fisico, non dovrebbero essere del match invece Meccariello e Rillo: «Nardi abbiamo preferito gestirlo un paio di giorni, non c'è nulla di preoccupante. È disponibile – ha proseguito il trainer -.

Siamo tanti e per fortuna ci alleniamo sempre a pieno regime. Siamo cresciuti tanto, quindi i dubbi ce li ho in ogni reparto».

«Mi baso su ciò che la settimana di lavoro mi indica, non un solo giorno. So già che chiunque sceglierò sarà la soluzione giusta, fermo restando che chi parte dalla panchina sarà sempre pronto a subentrare. I difensori stanno tutti bene, per cui non è semplice scegliere. Talia non è sceso nelle gerarchie. Ha delle buone caratteristiche e deve imparare a essere più perseverante. Il suo contributo sarà importante, lui sa come muoversi e conosce bene i nostri criteri».

Auteri non guarda la Juve Stabia che domani sarà impegnata, sempre alle 14, a Potenza nel derby col Sorrento: «Cercheremo di vincere tutte le partite. Il vantaggio della Juve Stabia è consistente. Ci sono anche delle squadre dietro. Dobbiamo giocare con la mentalità vincente, mancano sei partite».