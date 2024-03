Per questo rush finale, il Benevento ha più che mai bisogno dell'apporto dei suoi tifosi. E che le presenze allo stadio siano ben più numerose di quelle registrate finora. Sei partite in cui sarebbe opportuno che il pubblico stesse vicino alla squadra, in casa e fuori, sostenendola come non ci fosse un domani e nei momenti di difficoltà, qualora se ne presentassero.



Contro il Monopoli si gioca di sabato alle 14 e potrebbe essere un orario invitante un po' per tutti, soprattutto in una giornata con il sole che splende, l'ideale per affollare gli spalti del «Ciro Vigorito», permettendo anche ad anziani e bambini di partecipare. Dalla prevendita arriva già qualche segnale, perché quando mancano ancora circa 40 ore al match sono già stati emessi all'incirca 400 tagliandi, cosa mai accaduta in precedenza se non per incontri di cartello come il derby con l'Avellino. Qualcosa, dunque, comincia a muoversi.

La gente ha ripreso a crederci e, anche se la rimonta non dovesse coronarsi, ci sarebbero ugualmente tutti i presupposti per disputare dei grandi playoff, magari partendo dal secondo posto ed entrando in scena nel secondo turno della fase nazionale, ovvero ai quarti di finale. D'altro canto la truppa di Auteri continua a mantenere l'imbattibilità, forte di un 2024 da urlo, con 9 vittorie e 4 pareggi in 13 gare. Il tecnico di Floridia sa bene che contro i pugliesi non sarà semplice.



Non perdono da un mese e nell'ultimo periodo hanno elevato di parecchio gli standard di rendimento. Per questo ha intenzione di valutare accuratamente ogni singola scelta. Tanti i dubbi che lo assillano in vista della gara di domani pomeriggio. In primis in difesa, dove si può dare per scontato il rientro di Pippo Berra dal turno di squalifica. Il difensore ha approfittato anche della settimana scorsa per curarsi qualche acciacco che rischiava di cronicizzarsi.



Ora sta bene ed è pronto a riprendersi il posto da titolare. Occorre però capire a chi toccherà fargli spazio tra Capellini, Terranova e Pastina. Quest'ultimo è tornato a Giugliano dopo aver saltato due gare, una per squalifica e l'altra per infortunio e ha offerto una buona prestazione, colpendo anche un palo. Terranova ha trovato ormai una certa continuità ed è in netta e costante crescita. Capellini è inoltre sempre tra i migliori in campo. Un bella gatta da pelare per l'allenatore, che non ha ancora preso una decisione.

A centrocampo, in luogo dello squalificato Pinato, si va verso la conferma di Karic, ma la vera emergenza è determinata dalla probabile assenza di Nardi, che neanche ieri si è allenato a causa di quel fastidio all'adduttore alto (una sorta di indurimento) rimediato verso la fine della seduta di mercoledì. Pertanto, tornano prepotentemente in gioco anche Agazzi e Talia. A questo punto, infatti, potrebbero essere ridiscusse tutte le gerarchie: ieri per esempio Auteri ha provato il tandem mediano Agazzi-Karic.



Oggi, comunque, il centrocampista ex Reggiana farà un altro tentativo e quindi sarà decisiva la rifinitura di questo pomeriggio, ma campeggia un po' di preoccupazione in vista di un suo recupero per la sfida col Monopoli. Meccariello ha effettuato gli esami di rito e gli è stata riscontrata una elongazione all'adduttore: sarà sicuramente assente dai convocati oggi. Ancora fermo per un problema fisico anche il giovane Rillo, tutto ok invece per Viscardi che si è già ristabilito e ieri si è regolarmente allenato. Lavoro personalizzato anche per Pinato, in ordine alla tabella dettata per lui da staff tecnico e medico. In attacco c'è grande abbondanza e sono in sette a giocarsi tre maglie: Lanini, Ciciretti, Ciano, Carfora, Ferrante, Marotta e Bolsius.

La sensazione è che Auteri non sia affatto orientato a privarsi del suo bomber Lanini (6 reti in 11 gare), così come di Starita, uno che in area di rigore è sempre in agguato pur avendo sbagliato parecchio sinora. L'ultimo posto nel tridente se lo giocano tutti gli altri, con Ciciretti e Ciano avvantaggiati sul resto della ciurma. Nel pomeriggio, alle 17, la rituale conferenza pre-gara di Gaetano Auteri.